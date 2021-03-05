Доба в ООС: три обстріли, снайпер поранив українського військового

Ворог стріляв біля Авдіївки, Пісків та Мар’їнки

Ворог стріляв біля Авдіївки, Пісків та Мар’їнки

Фото: із відкритих джерел

5 березня, протягом доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, поблизу населеного пункту Піски, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета, а біля Авідіївки – зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, неподалік населеного пункту Мар’їнка російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї.

Внаслідок цього, вогнепальне поранення отримав один український воїн. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий. На місці події працюють представники військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку”, - додали в штабі ООС.

Там заявляють, що про порушення "тиші” проінформували ОБСЕ, однак представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

Нагадаємо, добою раніше з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.