Сутки в ООС: три обстрела, снайпер ранил украинского военного

Враг стрелял возле Авдеевки, Песков и Марьинки

Враг стрелял возле Авдеевки, Песков и Марьинки

Фото: из открытых источников

5 марта, в течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета, а возле Авдеевки - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Марьинка российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия.

В результате, огнестрельное ранение получил один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое. На месте происшествия работают представители военной части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка", - добавили в штабе ООС.

Там заявляют, что о нарушениях "тишины" проинформировали ОБСЕ, однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.

Напомним, сутками ранее со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.