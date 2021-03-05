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05 березня 2021, 15:09 2

На Донбасі знову поранили українського воїна

05 березня 2021, 15:09 2
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Це сталося поблизу Мар'їнки
Це сталося поблизу Мар'їнки
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Сьогодні на Донбасі отримав поранення боєць Збройних сил України через обстріли бойовиків. Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ, пише RegioNews.

Військовому надали медичну допомогу.

"Сьогодні, 5 березня внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Мар'їнка отримав поранення один військовослужбовець ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня на Донбасі під час обстрілів було поранено українського захисника.

Донбас Україна війна військова техніка поранення

 
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