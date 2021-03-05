На Донбасі знову поранили українського воїна
Це сталося поблизу Мар'їнки
Це сталося поблизу Мар'їнки
Сьогодні на Донбасі отримав поранення боєць Збройних сил України через обстріли бойовиків. Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.
Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ, пише RegioNews.
Військовому надали медичну допомогу.
"Сьогодні, 5 березня внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Мар'їнка отримав поранення один військовослужбовець ЗС України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 березня на Донбасі під час обстрілів було поранено українського захисника.
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