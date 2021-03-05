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05 березня 2021, 09:14 3

Децентралізація влади: "слуги" хочуть вчергове перекроїти Конституцію

05 березня 2021, 09:14 3
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Розглянути зміни до основного закону можуть вже у квітні
Розглянути зміни до основного закону можуть вже у квітні
Фото: з відкритих джерел
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада у квітні може розпочати розгляд змін до Конституції України в частині децентралізації.

Як передає RegioNews, про це Корнієнко заявив в інтерв'ю "Інтерфакс Україна".

За даними нардепа, оптимістичний сценарій прийнятті змін до Конституції - у першому читанні до кінця поточної сесії (до 23 липня 2021 року). На його погляд, в більш ранній термін не вдасться розпочати розгляд цих змін, оскільки є ряд процедур до винесення до сесійної зали.

Місяць піде на те, щоб внести законопроєкт, дочекатися альтернативних законопроєктів, проголосувати мінімум 226 голосами, щоб відправити до Конституційного суду - і це відбудеться в кращому випадку в середині квітня", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, депутати від "Слуги народу” виступають за зменшення кількості народних депутатів до трьохсот і планують обговорити відповідний проєкт закону на наступному засіданні фракції.

закон Слуга народа партія Конституція фракція Олександр Корнієнко

 
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