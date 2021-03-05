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05 марта 2021, 09:14 6

Децентрализация власти: "слуги" хотят в очередной раз перекроить Конституцию

05 марта 2021, 09:14 6
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Рассмотреть изменения в основной закон могут уже в апреле
Рассмотреть изменения в основной закон могут уже в апреле
Фото: из открытых источников
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада в апреле может начать рассмотрение изменений к Конституции Украины в части децентрализации.

Как передает RegioNews, об этом Корниенко заявил в интервью "Интерфакс Украина".

По данным нардепа, оптимистичный сценарий принятия изменений к Конституции - в первом чтении до конца текущей сессии (до 23 июля 2021 года). На его взгляд, в более ранний срок не удастся начать рассмотрение этих изменений, поскольку есть ряд процедур до вынесения в сессионный зал.

Месяц уйдет на то, чтобы внести законопроект, дождаться альтернативных законопроектов, проголосовать минимум 226 голосами, чтобы отправить в Конституционный суд - и это произойдет в лучшем случае в середине апреля", - сказал Корниенко.

Напомним, депутаты от "Слуги народа” выступают за уменьшение количества народных депутатов до трехсот и планируют обсудить соответствующий проект закона на следующем заседании фракции.

закон Слуга народа партия Конституция фракция Александр Корниенко

 
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