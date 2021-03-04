Саакашвили больше не состоит в совете по градостроительству: Зеленский подписал указ
Орган занимается решением проблемных вопросов в этой сфере
Орган занимается решением проблемных вопросов в этой сфере
Президент Украины Владимир Зеленский вывел главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили из координационного совета по градостроительству. Орган занимается решением проблемных вопросов в этой сфере.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента, пишет RegioNews.
Сообщается, что сегодняшним указом Зеленский ввел в персональный состав этого координационного совета эксперта Исполнительного комитета реформ Гиорги Цхакая. Этим же указом Саакашвили выведен из координационного совета.
Напомним, ранее Саакашвили предлагал сократить число судов в Украине на две трети.
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