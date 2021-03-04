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04 марта 2021, 18:30 24

Саакашвили больше не состоит в совете по градостроительству: Зеленский подписал указ

04 марта 2021, 18:30 24
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Орган занимается решением проблемных вопросов в этой сфере
Орган занимается решением проблемных вопросов в этой сфере
Фото: УНИАН
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Президент Украины Владимир Зеленский вывел главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили из координационного совета по градостроительству. Орган занимается решением проблемных вопросов в этой сфере.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, пишет RegioNews.

Сообщается, что сегодняшним указом Зеленский ввел в персональный состав этого координационного совета эксперта Исполнительного комитета реформ Гиорги Цхакая. Этим же указом Саакашвили выведен из координационного совета.

Напомним, ранее Саакашвили предлагал сократить число судов в Украине на две трети.

Украина Владимир Зеленский президент Михаил Саакашвили указ

 
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