17:51  28 липня
Анатолій Шарій розпустив представництво своєї партії в Дніпрі
20:02  28 липня
В курортній Кирилівці затопило 10 баз відпочинку
18:16  28 липня
Зведення ООС: бойовики порушили перемир`я біля Шумів, втрат немає
UA | RU
UA | RU
28 липня 2020, 19:37 3

Саакашвілі пропонує скоротити число судів в Україні на дві третини

28 липня 2020, 19:37 3
Читайте также на русском языке
Голова виконкому Нацради реформ виклав своє бачення судової реформи в Україні
Голова виконкому Нацради реформ виклав своє бачення судової реформи в Україні
Фото: УНІАН
Читайте также
на русском языке

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі пропонує повністю змінити систему судів та в рази зменшити їх кількість.

Про це сам Михаїл Саакашвілі розповів на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

За словами політика, судова реформа в будь-якому разі не буде проведена, якщо не буде створена широка громадська коаліція навколо президента і Верховної Ради з конкретною метою — повністю поміняти судову систему і дати справедливість українському народу.

Саакашвілі пропонує з нинішніх 764 судів залишити 200. Крім того, він вважає за необхідне ліквідувати множинність існуючих органів контролю над судовою системою (ВРП, ВККС, ДСА) і створити єдиний орган нагляду за ефективністю судової системи.

Також, аби вирішити проблему кадрового голоду в судах, необхідно максимально швидко провести чесні і прозорі конкурси.

Саакашвілі пропонує змінити систему судів, в тому числі судів першої інстанції (ліквідація окремих систем господарських судів та адміністративних судів) та ліквідувати монополію проведення судових експертиз виключно державними експертними установами в кримінальних виробництвах.

Політик вважає доцільним провести референдум щодо подальшої долі Конституційного суду України для того, щоб саме народ України її вирішив" і переглянути статус Верховного суду, а також запровадити практику суду присяжних.

Ці та інші положення концепції реформи виноситься на громадське обговорення, додав Саакашвілі.

Наша концепція всеосяжної, фундаментальної судової реформи наступна: Я виходжу з того, що судова реформа в будь-якому...

Опубліковано Mikheil Saakashvili Вівторок, 28 липня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі анонсував масштабну реформу митниці.

суд реформа суддя Конституційний суд Верховний суд Михаїл Саакашвілі Нацрада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Справа Гандзюк: Мангера і Левіна будуть судити за організацію нападу на активістку
28 липня 2020, 12:04
У Печерському суді Києва виявили спалах коронавірусу
27 липня 2020, 15:37
"Луцький терорист" відмовився здавати зразки ДНК
27 липня 2020, 14:24
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »