Саакашвілі пропонує скоротити число судів в Україні на дві третини

Голова виконкому Нацради реформ виклав своє бачення судової реформи в Україні

Голова виконкому Нацради реформ виклав своє бачення судової реформи в Україні

Фото: УНІАН

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі пропонує повністю змінити систему судів та в рази зменшити їх кількість.

Про це сам Михаїл Саакашвілі розповів на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

За словами політика, судова реформа в будь-якому разі не буде проведена, якщо не буде створена широка громадська коаліція навколо президента і Верховної Ради з конкретною метою — повністю поміняти судову систему і дати справедливість українському народу.

Саакашвілі пропонує з нинішніх 764 судів залишити 200. Крім того, він вважає за необхідне ліквідувати множинність існуючих органів контролю над судовою системою (ВРП, ВККС, ДСА) і створити єдиний орган нагляду за ефективністю судової системи.

Також, аби вирішити проблему кадрового голоду в судах, необхідно максимально швидко провести чесні і прозорі конкурси.

Саакашвілі пропонує змінити систему судів, в тому числі судів першої інстанції (ліквідація окремих систем господарських судів та адміністративних судів) та ліквідувати монополію проведення судових експертиз виключно державними експертними установами в кримінальних виробництвах.

Політик вважає доцільним провести референдум щодо подальшої долі Конституційного суду України для того, щоб саме народ України її вирішив" і переглянути статус Верховного суду, а також запровадити практику суду присяжних.

Ці та інші положення концепції реформи виноситься на громадське обговорення, додав Саакашвілі.

Наша концепція всеосяжної, фундаментальної судової реформи наступна: Я виходжу з того, що судова реформа в будь-якому... Опубліковано Mikheil Saakashvili Вівторок, 28 липня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі анонсував масштабну реформу митниці.