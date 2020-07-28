Саакашвілі пропонує скоротити число судів в Україні на дві третини
Глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі пропонує повністю змінити систему судів та в рази зменшити їх кількість.
Про це сам Михаїл Саакашвілі розповів на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
За словами політика, судова реформа в будь-якому разі не буде проведена, якщо не буде створена широка громадська коаліція навколо президента і Верховної Ради з конкретною метою — повністю поміняти судову систему і дати справедливість українському народу.
Саакашвілі пропонує з нинішніх 764 судів залишити 200. Крім того, він вважає за необхідне ліквідувати множинність існуючих органів контролю над судовою системою (ВРП, ВККС, ДСА) і створити єдиний орган нагляду за ефективністю судової системи.
Також, аби вирішити проблему кадрового голоду в судах, необхідно максимально швидко провести чесні і прозорі конкурси.
Саакашвілі пропонує змінити систему судів, в тому числі судів першої інстанції (ліквідація окремих систем господарських судів та адміністративних судів) та ліквідувати монополію проведення судових експертиз виключно державними експертними установами в кримінальних виробництвах.
Політик вважає доцільним провести референдум щодо подальшої долі Конституційного суду України для того, щоб саме народ України її вирішив" і переглянути статус Верховного суду, а також запровадити практику суду присяжних.
Ці та інші положення концепції реформи виноситься на громадське обговорення, додав Саакашвілі.
Наша концепція всеосяжної, фундаментальної судової реформи наступна: Я виходжу з того, що судова реформа в будь-якому...Опубліковано Mikheil Saakashvili Вівторок, 28 липня 2020 р.
Нагадаємо, раніше Саакашвілі анонсував масштабну реформу митниці.