Скандал в КСУ: заместитель Тупицкого занял его место в суде и вызвал недовольство коллег

Инцидент произошел во время рассмотрения дела по представлению уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения"

Инцидент произошел во время рассмотрения дела по представлению уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения"

Фото из открытых источников

В четверг, 4 марта, во время заседания Конституционного суда произошла перепалка, из-за того, что зампредседателя КСУ Сергей Головатый сел на место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого.

Видеозапись заседания опубликована на сайте КСУ, пишет RegioNews.

Инцидент произошел во время рассмотрения дела по представлению уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

В начале заседания судья Александр Литвинов спросил, почему Головатый сел не на свое место.

"Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале?" - спросил Литвинов.

Отвечать на этот вопрос Сергей Головатый не стал. Он заявил, что "отставит этот вопрос без ответа".

"Займите тогда свое место... Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины", - заявлял Литвинов.

Несмотря на это Головатый ему не ответил и продолжал вести заседание на месте Тупицкого.

Напомним, ранее Верховный суд не дал ход иску об отстранении главы КСУ Тупицкого.