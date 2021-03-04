До Ради зараз пройшли б чотири партії, - опитування

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг"

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг"

Фото з відкритих джерел

Якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, то до Верховної Ради потрапили б чотири партії – «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», «Європейська солідарність» і «Батьківщина».

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг", передає RegioNews.

Згідно з результатами опитування, з тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, "Слугу народу" готові підтримати 21,9% респондентів, ОПЗЖ - 21, 3%, "Європейську солідарність" - 15% і "Батьківщину" - 11,3%.

За партію "Сила і честь" проголосувало б 4,9% опитаних, за "Українську стратегію Гройсмана" - 4,1%, "Радикальну партію Олега Ляшка" - 3,5%. Зіпсували б бюлетень - 3, 4%.

Соціологічне опитування проводилося Центром "Соціальний моніторинг" із 19 до 28 лютого методом індивідуального інтерв'ю за місцем проживання серед 3017 респондентів у всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Статистична похибка становить від 1,1% до 1,9%.

Як повідомлялося 19 лютого, майже 60% українців не хочуть бачити Зеленського президентом вдруге, - опитування. Хотіли б, щоб Зеленський обирався ще раз, трохи більше чверті опитаних.