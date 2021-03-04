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04 березня 2021, 15:52 8

В Україні голови міськадміністрацій стануть держслужбовцями

04 березня 2021, 15:52 8
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Рада схвалила закон за основу
Рада схвалила закон за основу
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада прийняла за основу закон, згідно з яким голови міськадміністрацій стануть державними службовцями. За відповідний законопроект №4298 проголосували 229 парламентарів.

"За" проголосували 229 парламентарів, пише RegioNews.

Цей документ викладає закон "Про місцеві державні адміністрації" у новій редакції.

Повноваження та завдання місцевих державних адміністрацій чітко розподілені в межах трьох ключових напрямків:

  • координація територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади;
  • забезпечення законності в діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
  • виконання окремих повноважень органів місцевого самоврядування (до внесення відповідних змін до Конституції України).

В документі прописано, що голови МДА з 1 січня 2022 року стають державними службовцями, на яких поширюються всі заборони, обмеження, а також права і обов'язки, передбачені ЗУ "ПРО державну службу".

Запроваджується принцип ротації, який передбачає, що повноваження голів РДА припиняються після закінчення трирічного строку їх діяльності в межах одного району, з можливістю подальшого переказу (ротації) в іншу адміністративно-територіальну одиницю України.

Також формується кадровий резерв голів місцевих держадміністрацій.

Нагадаємо, раніше нардепи відновили конкурси для держслужбовців.

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