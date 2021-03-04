15:31  04 марта
Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован
10:06  04 марта
Дело Стерненко: полиция опровергла информацию о давлении на фигуранта дела
08:11  04 марта
Обострение на Донбассе: во время обстрелов ранено украинского защитника
UA | RU
UA | RU
04 марта 2021, 15:52 3

В Украине главы горадминистраций станут госслужащими

04 марта 2021, 15:52 3
Читайте також українською мовою
Полномочия и задачи местных государственных администраций четко распределены в пределах трех ключевых направлений
Полномочия и задачи местных государственных администраций четко распределены в пределах трех ключевых направлений
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада приняла за основу закон, согласно которому главы горадминистраций станут государственными служащими. За соответствующий законопроект №4298 проголосовали 229 парламентариев.

"За" проголосовали 229 парламентариев, пишет RegioNews.

Этот документ излагает закон "О местных государственных администрациях" в новой редакции.

Полномочия и задачи местных государственных администраций четко распределены в пределах трех ключевых направлений:

  • координация территориальных органов (подразделений) центральных органов исполнительной власти;
  • обеспечение законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;
  • выполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления (до внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины).

В документе прописано, что главы ГГА с 1 января 2022 года становятся государственными служащими, на которых распространяются все запреты, ограничения, а также права и обязанности, предусмотренные ЗУ "О государственной службе".

Вводится принцип ротации, который предусматривает, что полномочия председателей РГА прекращаются по истечении трехлетнего срока их деятельности в пределах одного района, с возможностью дальнейшего перевода (ротации) в другую административно-территориальную единицу Украины.

Также формируется кадровый резерв глав местных госадминистраций.

Напомним, ранее нардепы восстановили конкурсы для госслужащих.

Украина нардепы Верховная Рада нардеп парламент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram