Зеленський наклав вето на закон про портал для викривачів корупції

Він відправив його на допрацювання назад у Верховну Раду зі своїми пропозиціями

Він відправив його на допрацювання назад у Верховну Раду зі своїми пропозиціями

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський ветував закон про організацію Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції, який Рада ухвалила 4 лютого.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews. Цим законом запроваджується Єдиний портал повідомлень викривачів як база даних, до якої буде вноситися інформація про корупційні зловживання. Також за цим законом, там буде розміщена інформація про викривачів, зокрема їхні персональні дані та інформація про стан і результати розгляду повідомлених ними фактів корупційних вчинків. Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів. Ми маємо захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах. Будь-яка людина має право звернутися до правоохоронних органів, щоб повідомити про корупційні діяння", - вважає Зеленський. Він додав, що цим законом не визначаються мета та цілі обробки даних про викривачів, також не визначено порядок захисту таких даних, випадки, підстави та коло осіб, які отримають до них доступ. Законом лише визначається, що портал гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також те, що держателем та відповідальним за його адміністрування є НАЗК. Такий підхід не відповідає Конституції України..., а також Закону України "Про захист персональних даних", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, у Раді хочуть ввести кримінальне покарання за брехню в декларації, зараз за неподання декларації карають штрафом або громадськими роботами.

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