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04 марта 2021, 09:52 97

"Это не провокация - это война": Кравчук пригрозил боевикам зеркальным ответом на обстрелы

04 марта 2021, 09:52 97
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Леонид Кравчук не видит иного выхода в сложившейся ситуации
Леонид Кравчук не видит иного выхода в сложившейся ситуации
Фото: из открытых источников
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Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что украинские военные будут давать зеркальный ответ в случае участившихся обстрелов со стороны боевиков по украинским позициям.

Как передает RegioNews, об этом он заявил в комментарии "Суспильному".

Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война", - отметил он.

Кроме того, первый президент Украины возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.

Они не будут выполнять минских договоренностей. Они отказываются от установленной тишины. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организаций Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", – сказал глава украинской делегации.

Напомним, 3 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Вооруженные формирования РФ игнорируют режим прекращения огня.

Донбасс ООС ТКГ боевики Леонид Кравчук

 
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