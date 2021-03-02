До і після ремонту: Малюська показав камеру у Лук’янівському СІЗО за 100 тисяч
Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери
Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери
Міністр юстиції Денис Малюська показав фотографії камери Державної установи "Київський слідчий ізолятор" на 20 осіб, яку відремонтували за 101 205 гривень.
Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
За його словами, кошти платників податків не витрачалися, сам ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери у цьому ж слідчому ізоляторі.
Подумую над тим, щоб продавати право назвати камеру своїм ім‘ям з табличкою на вході... Спецпропозиція для олігархів - іменний корпус", - жартує міністр.
Він нагадав, що "кожен може купити собі в‘язницю під Києвом, до завершення прийому заявок залишилось 13 днів".
Нагадаємо, у Мін'юсті назвали перші в'язниці, які планують продати в Україні.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
"Президент знав про мене все": голова Сумської ОДА Василь Хома про своє призначення
Протестант серед православних: як новий мер Рівного Третяк намагався домовитися із усіма та боровся зі снігом