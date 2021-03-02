До і після ремонту: Малюська показав камеру у Лук’янівському СІЗО за 100 тисяч

Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери

Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери

Фото: з відкритих джерел

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, кошти платників податків не витрачалися, сам ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери у цьому ж слідчому ізоляторі.

Подумую над тим, щоб продавати право назвати камеру своїм ім‘ям з табличкою на вході... Спецпропозиція для олігархів - іменний корпус", - жартує міністр.

Він нагадав, що "кожен може купити собі в‘язницю під Києвом, до завершення прийому заявок залишилось 13 днів".

Нагадаємо, у Мін'юсті назвали перші в'язниці, які планують продати в Україні.