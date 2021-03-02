У Зеленского рассказали, где, когда и чем он вакцинируется от COVID-19
Гаранта вакцинируют препаратом AstraZeneca
Гаранта вакцинируют препаратом AstraZeneca
Президент Украины Владимир Зеленский получит прививку от коронавируса во время сегодняшней поездки в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня (2 марта, вакцинируют Владимира Зеленского, — ред.). Среди военных в зоне ООС", — сказал он.
По словам Подоляка, гаранта привьют препаратом AstraZeneca.
Напомним, 1 марта Степанов вакцинировался от коронавируса в прямом эфире.
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