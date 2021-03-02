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02 марта 2021, 12:50 10

У Зеленского рассказали, где, когда и чем он вакцинируется от COVID-19

02 марта 2021, 12:50 10
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Гаранта вакцинируют препаратом AstraZeneca
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский получит прививку от коронавируса во время сегодняшней поездки в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня (2 марта, вакцинируют Владимира Зеленского, — ред.). Среди военных в зоне ООС", — сказал он.

По словам Подоляка, гаранта привьют препаратом AstraZeneca.

Напомним, 1 марта Степанов вакцинировался от коронавируса в прямом эфире.

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