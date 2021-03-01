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01 березня 2021, 14:05 10

Степанов вакцинувався від коронавірусу в прямому ефірі

01 березня 2021, 14:05 10
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Йому вкололи індійську вакцину Covishield
Йому вкололи індійську вакцину Covishield
Фото: скріншот відео
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов став першим українським чиновником, який публічно вакцинувалася від коронавірусу в Олександрівській клінічній лікарні столиці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію процесу вакцинації, опубліковану Міністерством охорони здоров'я.

Наголошується, що Степанова вакцинували препаратом Covishield індійського виробництва.

Це точно захист, це точно тебе захистить. І коли ти обираєш, вакцинуватися чи ні, відразу подумай - якщо ти не вакцинувався, то ти граєш в гру ... Якщо ти, не дай бог, захворієш, яким буде перебіг хвороби. А якщо вакцинувався, то не захворієш взагалі або в легкій формі перенесеш", - заявив міністр.

За словами міністра, такий крок потрібен для мінімізації маніпуляцій щодо безпеки та ефективності вакцинації.

Нагадаємо, у Верховній Раді України заявляють про необхідність заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова з вакцинації в Україні.

коронавірус міністр МОЗ Максим Степанов вакцинація

 
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