Степанов вакцинувався від коронавірусу в прямому ефірі

Йому вкололи індійську вакцину Covishield

Йому вкололи індійську вакцину Covishield

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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов став першим українським чиновником, який публічно вакцинувалася від коронавірусу в Олександрівській клінічній лікарні столиці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію процесу вакцинації, опубліковану Міністерством охорони здоров'я.

Наголошується, що Степанова вакцинували препаратом Covishield індійського виробництва.

Це точно захист, це точно тебе захистить. І коли ти обираєш, вакцинуватися чи ні, відразу подумай - якщо ти не вакцинувався, то ти граєш в гру ... Якщо ти, не дай бог, захворієш, яким буде перебіг хвороби. А якщо вакцинувався, то не захворієш взагалі або в легкій формі перенесеш", - заявив міністр.

За словами міністра, такий крок потрібен для мінімізації маніпуляцій щодо безпеки та ефективності вакцинації.

Нагадаємо, у Верховній Раді України заявляють про необхідність заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова з вакцинації в Україні.