Рада вже цього тижня може скасувати переведення годинників в Україні
Законопроект планується винести на голосування 3 березня
Законопроект планується винести на голосування 3 березня
Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук закликає нардепів проголосувати закон про скасування переведення годинників в Україні. Йдеться про законопроект №4201.
Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту, пише RegioNews.
"27-28 березня заплановане чергове переведення годинників на літній час. Я звертаюся, давайте проголосуємо законопроект №4201 і позбавимо Україну оцього щорічного переходу, користь від якого не доведена, а шкода - очевидна", - зазначив парламентар.
Нагадаємо, раніше у Раді підтримали законопроект про скасування переходу на зимовий і літній час.
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