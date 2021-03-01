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01 березня 2021, 14:50 3

Рада вже цього тижня може скасувати переведення годинників в Україні

01 березня 2021, 14:50 3
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Законопроект планується винести на голосування 3 березня
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Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук закликає нардепів проголосувати закон про скасування переведення годинників в Україні. Йдеться про законопроект №4201.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту, пише RegioNews.

"27-28 березня заплановане чергове переведення годинників на літній час. Я звертаюся, давайте проголосуємо законопроект №4201 і позбавимо Україну оцього щорічного переходу, користь від якого не доведена, а шкода - очевидна", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, раніше у Раді підтримали законопроект про скасування переходу на зимовий і літній час.

Україна Верховна Рада нардеп парламент час

 
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