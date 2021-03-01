Рада вже цього тижня може скасувати переведення годинників в Україні

Під особистим контролем Палиці «замайбутнівці» оформили свій фактичний контроль над столицею Волині. Але пізніше це тихе болото сколихнула скандальна ситуація, яка вийшла за межі регіону

Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал

23 лютого 2021

"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики

В Україну нарешті прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Та ще задовго до свого прибуття на територію нашої держави індійський препарат CoviShield, за яким особисто літав міністр Максим Степан...