Татаров не прийшов на засідання суду в Києві

Засідання по справі заступник голови ОП перенесли на 5 березня

Засідання по справі заступник голови ОП перенесли на 5 березня

Фото: з відкритих джерел

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров сьогодні, 25 лютого, не з'явився на засідання Шевченківського районного суду Києва. Саме ж засідання тривало три хвилини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Суддя, не встигнувши відкрити засідання, відразу ж переніс його на 10:30 ранку 5 березня", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що суд звернувся із запитами про Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для отримання додаткових документів для вручення Татарову підозри.

Нагадаємо, 15 січня НАБУ повідомило, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення повернути Кримінальну справу про підозру в корупції заступника керівника Офісу президента Олега Татарова в НАБУ для подальшого розслідування.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.