Венедіктова сказала, скільки кандидатів претендують на посаду керівника САП

Ці люди вже направили відповідні документи для розгляду їхньої кандидатури

Ці люди вже направили відповідні документи для розгляду їхньої кандидатури

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Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, пише RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ключовим для держави, звісно, на сьогодні є конкурс на керівника САП... На цю посаду направили свої документи 127 осіб", - повідомила вона.

Венедіктова уточнила, що це претенденти і на посаду керівника САП, і на заступників.

Нагадаємо, раніше Венедіктова розповіла, коли почнеться конкурс щодо відбору керівника САП.