Венедіктова сказала, скільки кандидатів претендують на посаду керівника САП
Ці люди вже направили відповідні документи для розгляду їхньої кандидатури
Ці люди вже направили відповідні документи для розгляду їхньої кандидатури
На посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури претендують 127 кандидатів.
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, пише RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ключовим для держави, звісно, на сьогодні є конкурс на керівника САП... На цю посаду направили свої документи 127 осіб", - повідомила вона.
Венедіктова уточнила, що це претенденти і на посаду керівника САП, і на заступників.
Нагадаємо, раніше Венедіктова розповіла, коли почнеться конкурс щодо відбору керівника САП.
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