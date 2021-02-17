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17 лютого 2021, 18:00 88

Венедіктова сказала, скільки кандидатів претендують на посаду керівника САП

17 лютого 2021, 18:00 88
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Ці люди вже направили відповідні документи для розгляду їхньої кандидатури
Ці люди вже направили відповідні документи для розгляду їхньої кандидатури
Фото з відкритих джерел
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На посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури претендують 127 кандидатів.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, пише RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ключовим для держави, звісно, на сьогодні є конкурс на керівника САП... На цю посаду направили свої документи 127 осіб", - повідомила вона.

Венедіктова уточнила, що це претенденти і на посаду керівника САП, і на заступників.

Нагадаємо, раніше Венедіктова розповіла, коли почнеться конкурс щодо відбору керівника САП.

Україна САП генпрокурор Кандидат керівник

 
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