У Франківську підприємці протестують проти карантину, вони перекрили одну із вулиць

Представники бізнесу вимагають відновити роботу продовольчих ринків

Представники бізнесу вимагають відновити роботу продовольчих ринків

Фото: ПІК

В Івано-Франківську місцеві підприємці вийшли на акцію протесту під будівлю ОДА проти обмежень карантину.

Про це повідомляє місцеве видання ПІК, передає RegioNews.

Вони заявляють, що обмеження, які діють в області, позбавляють фізичних осіб-підприємців права на працю. Протестувальники підготували звернення до президента Володимира Зеленського та голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.

Закликаємо вас, що карантинні обмеження діяли тільки в правовому полі. Яким чином мають існувати фізичні-особи підприємці? Як платити комунальні послуги та податки?”, – заявляють мітингувальники.

Вони наголошують, що несправедливим є факт роботи під час карантину великих підприємств та гірськолижних курортів у той час, як малому бізнесу забороняють працювати.

Як повідомляє видання, до мітингарів ніхто із представників влади не вийшов, тож вони вирішили перекрити вулицю Грушевського у центрі міста.

Як повідомляють очевидці з місця події, натовп ходить по пішохідному переходу біля повороту на вулицю Козланюка. Рух транспорту тимчасово заблоковано”, - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що підприємці протестують у містах Коломия та Надвірна.

Нагадаємо, у Чернівцях підприємці вийшли на протест проти "червоної" зони карантину.