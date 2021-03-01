У Франківську підприємці протестують проти карантину, вони перекрили одну із вулиць
В Івано-Франківську місцеві підприємці вийшли на акцію протесту під будівлю ОДА проти обмежень карантину.
Про це повідомляє місцеве видання ПІК, передає RegioNews.
Вони заявляють, що обмеження, які діють в області, позбавляють фізичних осіб-підприємців права на працю. Протестувальники підготували звернення до президента Володимира Зеленського та голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.
Закликаємо вас, що карантинні обмеження діяли тільки в правовому полі. Яким чином мають існувати фізичні-особи підприємці? Як платити комунальні послуги та податки?”, – заявляють мітингувальники.
Вони наголошують, що несправедливим є факт роботи під час карантину великих підприємств та гірськолижних курортів у той час, як малому бізнесу забороняють працювати.
Як повідомляє видання, до мітингарів ніхто із представників влади не вийшов, тож вони вирішили перекрити вулицю Грушевського у центрі міста.
Як повідомляють очевидці з місця події, натовп ходить по пішохідному переходу біля повороту на вулицю Козланюка. Рух транспорту тимчасово заблоковано”, - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що підприємці протестують у містах Коломия та Надвірна.
Нагадаємо, у Чернівцях підприємці вийшли на протест проти "червоної" зони карантину.