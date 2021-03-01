У Раді хочуть заслухати Степанова через ситуацію із вакцинацією у країні

Якщо не змінити реальний стан вакцинації, вона буде повністю провалена, вважають нардепи

Якщо не змінити реальний стан вакцинації, вона буде повністю провалена, вважають нардепи

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У Верховній Раді України заявляють про необхідність заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо вакцинації в Україні.

Як передає RegioNews, про це заявила віцеспікер Ради Олена Кондратюк у ході погоджувальної ради парламенту.

Вимагаю негайного звіту Степанова на годині запитань до уряду", - підкреслила вона.

За її словами, міністр має відповісти на запитання щодо ефективності привезеної вакцини.

"Чи закуповувалася вакцина напряму чи через посередників. Міністр повинен озвучити, яка доведена ефективність цієї вакцини у відсотках... Але такими темпами, як далі вона проходить (вакцинація, - ред.), мені здається, якщо не змінити реальний стан вакцинації, вона буде повністю провалена", - сказала нардеп.

Крім того, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що політсила також наполягає на заслуховуванні Степанова на годині запитань до уряду.

Нагадаємо, в уряді пообіцяли усіх охочих щепити від коронавірусу протягом року.