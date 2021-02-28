На Запоріжжі членкиня виборчкому отримала п`ять років тюрми за незаконну видачу бюлетенів

Жінка незаконно видала в день виборів 16 бюлетенів

Жінка незаконно видала в день виборів 16 бюлетенів

Фото з відкритих джерел

Членкиня однієї з сільських виборчих дільниць Запорізької області, яка незаконно видала невстановленій особі 16 чужих виборчих бюлетенів, сидітиме у тюрмі п`ять років.

Про це свідчить вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 24 лютого в реєстрі судових рішень, пише RegioNews.

Бердянський суд за виборче порушення засудив продавчиню магазину, яка торік у жовтні була членом виборчої комісії Радолівської сільської ДВК Бердянського району Запорізької області № 230504. Членкиня виборчкому свідомо, аби забезпечити перемогу певного кандидата, видала 16 виборчих бюлетенів одній невстановленій особі.

Видані жінкою бюлетені були призначені іншим чотирьом людям, які в цей день не могли брати участь в голосуванні. Незаконно видаючи бюлетені, членкиня виборчкому поставила свій підпис у контрольних талонах до бюлетенів та порядкові номери.

Стосовно жінки було порушено справу про надання виборчих бюлетенів членом виборчої комісії особі, яка не мала права їх отримувати (за ч. 3 ст. 158-1 КК України).

Обвинувачена членкиня виборчкому повністю визнала провину та уклала з прокурором угоду про визнання винуватості, в якій сторонами було узгоджено покарання.

Суд, визнавши жінку винною, угоду затвердив. Відповідно до неї членкині виборчкому призначено покарання у виді п`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виборчим процесом, на такий самий термін. Покарання є умовним – з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, днями працівники СБУ викрили чиновників одного із департаментів Запорізької міської ради на розкраданні коштів із державного бюджету.