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01 марта 2021, 11:22 291

В Запорожье неизвестные избили депутата областного совета

01 марта 2021, 11:22 291
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Ранее на его приемную дважды организовывались нападения
Фото: Суспільне
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В Запорожье неизвестные избили депутата областного совета Дмитрия Майстро у его офиса.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, нападение произошло 1 марта около 9.20 на улице Школьной.

На место происшествия выехало руководство полиции области и следственно-оперативная группа в полном составе. По предварительным данным, нападавших было четверо. Их личности и местонахождение устанавливаются", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что пострадавшему оказывается медицинская помощь, решается вопрос правовой квалификации события. Также правоохранители устанавливают причины и обстоятельства нападения на депутата.

Дмитрий Майстро стал депутатом областного совета во время местных выборов в октябре 2020 года от партии Владимира Буряка "Единение", ранее на его приемную неизвестные дважды совершали нападение.

Напомним, ранее в Харькове под горсоветом подрались сторонники ОПЗЖ с проукраинскими активистами.

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