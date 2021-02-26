Для возможности экстрадиции Коломойского нужны основания, - Венедиктова
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала возможность экстрадиции в Украину олигарха Игоря Коломойского по делу ПриватБанка. По ее словам, для экстрадиции любого гражданина должны быть основания.
Об этом Генпрокурор сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передаёт RegioNews.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала возможность экстрадиции в Украину олигарха Игоря Коломойского по делу ПриватБанка.
Будут основания, будут доказательства, мы это сделаем. На сегодня говорить о том, что кого-то надо экстрадировать, для этого должны быть основания. И вторая сторона всегда будет иметь право на защиту. Поэтому, чтобы мы имели судебную перспективу, надо меньше говорить и больше работать, - сказала генпрокурор.
Как добавила Венедиктова, если будут основания и достаточная доказательная база для экстрадиции, то она примет такое решение.
Я сделаю то, для чего будет достаточно доказательной базы. Сегодня вопрос фамилий - это не вопрос функционирования уголовной юстиции, она так не должна работать. За процессуальными решениями не должны стоять фамилии, - заявила она.
Как сообщалось ранее, 23 февраля бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" сообщили о подозрении - НАБУ. Двум фигурантам дела подозрения прислали по почте.