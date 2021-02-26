Для возможности экстрадиции Коломойского нужны основания, - Венедиктова

Генпрокурор заверила, что сделает то, для чего будет достаточно доказательной базы

Генпрокурор заверила, что сделает то, для чего будет достаточно доказательной базы

Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала возможность экстрадиции в Украину олигарха Игоря Коломойского по делу ПриватБанка. По ее словам, для экстрадиции любого гражданина должны быть основания.

Об этом Генпрокурор сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передаёт RegioNews.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала возможность экстрадиции в Украину олигарха Игоря Коломойского по делу ПриватБанка.

Будут основания, будут доказательства, мы это сделаем. На сегодня говорить о том, что кого-то надо экстрадировать, для этого должны быть основания. И вторая сторона всегда будет иметь право на защиту. Поэтому, чтобы мы имели судебную перспективу, надо меньше говорить и больше работать, - сказала генпрокурор.

Как добавила Венедиктова, если будут основания и достаточная доказательная база для экстрадиции, то она примет такое решение.

Я сделаю то, для чего будет достаточно доказательной базы. Сегодня вопрос фамилий - это не вопрос функционирования уголовной юстиции, она так не должна работать. За процессуальными решениями не должны стоять фамилии, - заявила она.

Как сообщалось ранее, 23 февраля бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" сообщили о подозрении - НАБУ. Двум фигурантам дела подозрения прислали по почте.