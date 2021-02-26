На 8 марта "слуги народа" едут в Турцию: чем там займутся

Нардепы запланировали встречи с турецкими парламентариями

Нардепы запланировали встречи с турецкими парламентариями

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Праздничные выходные 6, 7 и 8 марта депутаты фракции "Слуга народа" проведут в Стамбуле, столице Турции. Нардепы запланировали рабочие встречи и оставили время для досуга.

Об этом OBOZREVATEL сказала заместительница главы фракции, нардеп Евгения Кравчук, передает RegioNews.

"В этом году у депутатов моей депутатской группы (10 людей) будет командировка в Турцию, Стамбул. Мы будем иметь довольно интересную программу, в том числе запланирована встреча с Вселенским патриархом. Будем рады ему лично передать приглашение в Украину, посетить Киев на 30-ю годовщину независимости Украины" – сказала Кравчук.

Кроме того, нардепы запланировали встречи с турецкими парламентариями и решили посетить лицей имени Т.Г. Шевченко накануне шевченковских дней. Дирекции лицея подготовили подарки в виде украинских книг.

"Это будет больше рабочее празднование. Это командировка, но мы едем за свой счет. Конечно, воспользуемся возможностью и в выходной день посетим главные достопримечательности. Для меня это будет первый визит в Стамбул, не только рабочие встречи интересны, а и просто увидеть исторические места", – добавила Кравчук.

Напомним, ранее в "Слуге народа" открестились от финансирования лоббистов в США.