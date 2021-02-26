Разумков звернувся до незадоволених вироком у справі Стерненка

Він вважає, що вони повинні добиватися своєї правоти, використовуючи законні механізми

Він вважає, що вони повинні добиватися своєї правоти, використовуючи законні механізми

Фото: УНІАН

Про це він повідомив на брифінгу в ході робочої поїздки у Вінницю, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Я вважаю, що все має відбуватися за законом. Є рішення суду. Якщо воно мені не подобається, або комусь іншому, - у нас є апеляція, є інші механізми в цивілізованій європейській країні, за яким ми повинні рухатися", - сказав Разумков.

На питання, чи вважає він справу Стерненко політично мотивованим, голова парламенту відповів, що як голова ВР не має права давати оцінку діяльності суду.

"У нас це незалежна гілка влади. Завтра будуть розповідати, що я тисну, або висловлюю свою позицію, щоб вплинути на результат діяльності паралельної вертикалі влади", - зазначив голова Верховної Ради.

Він додав, що зараз існує багато законних механізмів для того, щоб досягти своєї правоти як на території країни, так і за допомогою Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.