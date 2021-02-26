Разумков обратился к недовольным приговором по делу Стерненко

Он считает, что они должны добиваться своей правоты, используя законные механизмы

Он считает, что они должны добиваться своей правоты, используя законные механизмы

Фото: УНИАН

Об этом он сообщил на брифинге в ходе рабочей поездки в Винницу, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Я считаю, что всё должно происходить по закону. Есть решение суда. Если оно мне не нравится, или кому-то другому, - у нас есть апелляция, есть другие механизмы в цивилизованной европейской стране, по которым мы должны двигаться", - сказал Разумков.

На вопрос, считает ли он дело Стерненко политически мотивированным, глава парламента ответил, что как председатель ВР не имеет права давать оценку деятельности суда.

"У нас это независимая ветвь власти. Завтра будут рассказывать, что я давлю, или выражаю свою позицию, чтобы повлиять на результат деятельности параллельной вертикали власти", - отметил председатель Верховной Рады.

Он добавил, что сейчас существует много законных механизмов для того, чтобы добиться своей правоты как на территории страны, так и с помощью Европейского суда по правам человека.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.