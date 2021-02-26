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26 февраля 2021, 15:41 350

Разумков обратился к недовольным приговором по делу Стерненко

26 февраля 2021, 15:41 350
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Он считает, что они должны добиваться своей правоты, используя законные механизмы
Он считает, что они должны добиваться своей правоты, используя законные механизмы
Фото: УНИАН
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что неудовлетворенные решением суда по делу Сергея Стерненко должны добиваться своей правоты, используя законные механизмы.

Об этом он сообщил на брифинге в ходе рабочей поездки в Винницу, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Я считаю, что всё должно происходить по закону. Есть решение суда. Если оно мне не нравится, или кому-то другому, - у нас есть апелляция, есть другие механизмы в цивилизованной европейской стране, по которым мы должны двигаться", - сказал Разумков.

На вопрос, считает ли он дело Стерненко политически мотивированным, глава парламента ответил, что как председатель ВР не имеет права давать оценку деятельности суда.

"У нас это независимая ветвь власти. Завтра будут рассказывать, что я давлю, или выражаю свою позицию, чтобы повлиять на результат деятельности параллельной вертикали власти", - отметил председатель Верховной Рады.

Он добавил, что сейчас существует много законных механизмов для того, чтобы добиться своей правоты как на территории страны, так и с помощью Европейского суда по правам человека.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

Украина спикер Верховная Рада Дмитрий Разумков парламент

 
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