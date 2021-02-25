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25 лютого 2021, 18:17 21

У Києві понад 1900 комунальних підприємств, більша частина – збиткові – депутат Трубіцин

25 лютого 2021, 18:17 21
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На думку депутата, в Києві є низка комунальних підприємств, від ефективності роботи яких безпосередньо залежить якість міського середовища
На думку депутата, в Києві є низка комунальних підприємств, від ефективності роботи яких безпосередньо залежить якість міського середовища
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Тільки 5% комунальних підприємств столиці приносять прибуток, решта – підтримуються за рахунок міського бюджету.

Про це в інтерв'ю виданню "Ділова столиця" заявив депутат Київської міської ради, голова комісії з питань підприємництва, промисловості і міського благоустрою Владислав Трубіцин, передає RegioNews.

"У наших найближчих планах – перевірка і збільшення ефективності роботи районних адміністрацій, які є найбільшими розпорядниками коштів у місті. Те ж саме стосується комунальних підприємств. Їх у місті неймовірна кількість – 1900. Більшість з них збиткові, багато – взагалі не несуть ніякого смислового навантаження для міста. Є такі, які існують лише на папері, в той самий час, на їх утримання витрачаються гроші з міського бюджету. Прибутковими є лише 83 підприємства, тобто, менш як 5%", – зазначив депутат.

Водночас, на думку депутата, в Києві є низка комунальних підприємств, від ефективності роботи яких безпосередньо залежить якість міського середовища: стан і безпеку доріг, якість води, теплопостачання, наскільки комфортними і доступними є парки, сквери, набережні.

Трубіцин також повідомив, що вважає за необхідне проведення масштабного аудиту комунальних підприємств.

"Ті з них, які є стратегічними для міста, повинні одержувати чіткі показники ефективності (KPI), стати більш прозорими, публічними, і приносити користь місту, а не шкодити. Ми також повинні вирішити долю комунальних підприємств, які є непрофільними для міста чи існують тільки на папері", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше прес-служба депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина заявила, що у Києві демонтували незаконну газову заправку.

Київ дороги комунальні підприємства депутат Інтерв'ю

 
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