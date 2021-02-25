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25 февраля 2021, 17:54 5

Резников осудил вакцинацию в Крыму и ОРДЛО "Спутником V"

25 февраля 2021, 17:54 5
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Вакцинация от COVID-19 на оккупированных территориях является военным преступлением. Российская вакцина "Спутник V", которая используется для этого, не зарегистрирована в Украине.

Об этом журналистам в кулуарах форума развития общин и территорий заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

"Я убежден, что использование несертифицированной вакцины на территории Украины… без разрешения украинского правительства, без сертификации, любые испытания на людях какой-то там вакцины — это военное преступление", — отметил Резников.

Он также добавил, что украинская сторона открыла все КПВВ, чтобы люди могли перейти линию разграничения и получить медицинскую помощь, но оккупанты блокируют пропуск.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму заставляют население вакцинироваться от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина Алексей Резников Министерство

 
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