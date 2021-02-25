У Дніпрі першим COVID-вакцину отримав 70-річний медик

На Дніпропетровщині планують робити по 100 щеплень на день і поступово збільшувати цю цифру

На Дніпропетровщині планують робити по 100 щеплень на день і поступово збільшувати цю цифру

Фото: adm.dp.gov.ua

У Дніпрі стартував процес вакцинації від коронавірусу, першим вакцину AstraZeneca (Covishield) отримав завідувача відділом 21-ї інфекційної лікарні, 70-річний Анатолій Анчишкин.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА, передає RegioNews. Він розповів, що бореться з інфекціями ледве не все життя, раніше працював в СЕС, тепер в інфекційній лікарні. Зараз мені ввели частинку вірусу. Тепер імунна система вироблятиме антитіла. За місяць – повтор. Ризики від вакцинації незрівнянно менші за зустріч із "живим” коронавірусом”, – сказав лікар. В облдержадміністрації зазначають, що вакцинацію проводять медики спеціально навченої мобільної бригади. Перед введенням вакцини пацієнта ретельно обстежують на наявність протипоказань. Спочатку робитимемо 100 щеплень на день. Вже з наступного тижня цю цифру збільшимо. Проте не женемося за швидкістю. Щеплення робитимемо якісно та за всіма стандартами”, – заявив заступник голови Департаменту охорони здоров'я ОДА Олексій Григорук. У Дніпропетровській області першими вакцину отримають лікарі госпітальних баз, "ковідних” лабораторій, мобільних бригад та "швидких”. Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко пообіцяв, що сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни. Вакцина вже доставлена на всі регіональні склади.

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