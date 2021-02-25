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25 февраля 2021, 16:02 78

В Днепре первым COVID-вакцину получил 70-летний медик

25 февраля 2021, 16:02 78
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На Днепропетровщине планируют делать по 100 прививок в день и постепенно увеличивать эту цифру
На Днепропетровщине планируют делать по 100 прививок в день и постепенно увеличивать эту цифру
Фото: adm.dp.gov.ua
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В Днепре стартовал процесс вакцинации от коронавируса, первым вакцину AstraZeneca (Covishield) получил заведующего отделом 21-й инфекционной больницы, 70-летний Анатолий Анчишкин.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, передает RegioNews.

Он рассказал, что борется с инфекциями чуть ли не всю жизнь, ранее работал в СЭС, теперь в инфекционной больнице.

Сейчас мне ввели частичку вируса. Теперь иммунная система будет производить антитела. За месяц - повтор. Риски от вакцинации несравнимо меньше встречи с "живым" коронавирусом", - сказал врач.

В облгосадминистрации отмечают, что вакцинацию проводят медики специально обученной мобильной бригады. Перед введением вакцины пациента тщательно обследуют на наличие противопоказаний.

Сначала будем делать 100 прививок в день. Уже со следующей недели эту цифру увеличим. Однако не гонимся за скоростью. Прививки будем делать качественно и по всем стандартам", - заявил заместитель главы Департамента здравоохранения ОГА Алексей Григорук.

В Днепропетровской области первыми вакцину получат врачи госпитальных баз, "ковидных" лабораторий, мобильных бригад и "скорых".

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко пообещал, что сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны. Вакцина уже доставлена на все региональные склады.

вакцина врачи Днепр ОГА вакцинация

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