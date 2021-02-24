На Донбасі від початку доби – чотири порушення режиму "тиші"
Станом на 17 годину 24 лютого російсько-окупаційні війська здійснили чотири порушення режиму припинення вогню в напрямку позицій Збройних Сил України.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових, підствольних та автоматичних станкових гранатометів.
Так, в передмісті Авдіївки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а також ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Поблизу Мар’їнки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Південного – зі стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Чермалик український воїн, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації, який намагався проникнути на українські позиції. В ході затримання противник наніс нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта, - повідомляють у штабі.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 76 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, February 24, 2021
Як повідомлялося раніше, учора ввечері окупанти обстріляли Хутір Вільний, загинув мирний житель. Мирне населення обстрілювали зі станкових протитанкових гранатометів і дистанційно мінували населений пункт.