Війна на Донбасі: загинув ще один захисник України

Також було поранено одного нашого бійця

Також було поранено одного нашого бійця

Фото з відкритих джерел

Протягом поточної доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС.

Так, неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення", - наголосили на передовій.

Поблизу Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів.

"В районі населених пунктів Луганське та Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів", - зауважили у штабі.

Також повідомляється, що поблизу Шумів окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

"На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було п’ять порушень "тиші”, загинув український військовий.