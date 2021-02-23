08:59  23 лютого
В Україні за добу виявили більше чотирьох тисяч нових випадків COVID-19
17:22  23 лютого
Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще 9 кандидатів
18:26  23 лютого
Війна на Донбасі: загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2021, 18:26 2

Війна на Донбасі: загинув ще один захисник України

23 лютого 2021, 18:26 2
Читайте также на русском языке
Також було поранено одного нашого бійця
Також було поранено одного нашого бійця
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом поточної доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС.

Так, неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення", - наголосили на передовій.

Поблизу Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів.

"В районі населених пунктів Луганське та Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів", - зауважили у штабі.

Також повідомляється, що поблизу Шумів окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

"На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в ООС.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, February 23, 2021

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було п’ять порушень "тиші”, загинув український військовий.

Донбас ООС Україна війна обстріл

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Амбіційний Симчишин: меру Хмельницького стає тісно в рамках одного міста
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Олена Дяченко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua