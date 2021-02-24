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24 лютого 2021, 14:57 6

На Донбасі загинув військовий: у нього залишилися двоє дітей

24 лютого 2021, 14:57 6
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Його останки виявили у лісосмузі
Його останки виявили у лісосмузі
Фото з відкритих джерел
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На Донбасі ідентифікували останки українського військовослужбовця Сергія Сорочинського. За попередніми даними, він загинув унаслідок вибуху.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної державної адміністрації, RegioNews.

Як повідомляється, загиблого військовослужбовця знайшли у лісосмузі поблизу Щастя Луганської області. Коли саме він загинув - не вказується.

"Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, тіло має ушкодження, характерні для мінно-вибухової травми. Обставини загибелі військовослужбовця уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сергій Сорочинський 1984 року народження проживав із родиною в селі Будьки Вінницької області. Його призвали на військову службу за контрактом 23 квітня 2018 року. У загиблого військового залишилась дружина та двоє малолітніх дітей.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі через обстріли бойовиків загинули двоє українських військових.

Донбас Україна війна військова техніка смерті

 
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