На Донбассе от начала суток – четыре нарушения режима "тишины"
По состоянию на 17 часов 24 февраля российско-оккупационные войска осуществили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых, подствольных и автоматических станковых гранатометов.
Так, в пригороде Авдеевки противник вел огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Южного – из стрелкового оружия.
Неподалеку от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта, - сообщают в штабе.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 76 взрывоопасных предметов.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и остаётся контролируемой украинскими воинами.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, February 24, 2021
Как сообщалось ранее, вчера вечером оккупанты обстреляли Хутор Свободный, погиб мирный житель. Мирное население обстреливали из станковых противотанковых гранатометов и дистанционно минировали населенный пункт.