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На Донбассе от начала суток – четыре нарушения режима "тишины"
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24 февраля 2021, 19:05 5

На Донбассе от начала суток – четыре нарушения режима "тишины"

24 февраля 2021, 19:05 5
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Один украинский солдат получил легкое ранение во время задержания российского военнослужащего-оккупанта
Один украинский солдат получил легкое ранение во время задержания российского военнослужащего-оккупанта
Фото из открытых источников
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По состоянию на 17 часов 24 февраля российско-оккупационные войска осуществили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых, подствольных и автоматических станковых гранатометов.

Так, в пригороде Авдеевки противник вел огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Южного – из стрелкового оружия.

Неподалеку от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта, - сообщают в штабе.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 76 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и остаётся контролируемой украинскими воинами.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, February 24, 2021

Как сообщалось ранее, вчера вечером оккупанты обстреляли Хутор Свободный, погиб мирный житель. Мирное население обстреливали из станковых противотанковых гранатометов и дистанционно минировали населенный пункт.

За предыдущие сутки было зафиксировано двадцать нарушений: в ООС сообщают о двух раненых и одном погибшем. Боевики били из всех видов вооружений.

Донбасс ООС война оккупанты ранение

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