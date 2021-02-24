На Донбассе от начала суток – четыре нарушения режима "тишины"

Один украинский солдат получил легкое ранение во время задержания российского военнослужащего-оккупанта

Один украинский солдат получил легкое ранение во время задержания российского военнослужащего-оккупанта

Фото из открытых источников

По состоянию на 17 часов 24 февраля российско-оккупационные войска осуществили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых, подствольных и автоматических станковых гранатометов.

Так, в пригороде Авдеевки противник вел огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Южного – из стрелкового оружия.

Неподалеку от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта, - сообщают в штабе.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 76 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и остаётся контролируемой украинскими воинами.

Как сообщалось ранее, вчера вечером оккупанты обстреляли Хутор Свободный, погиб мирный житель. Мирное население обстреливали из станковых противотанковых гранатометов и дистанционно минировали населенный пункт.

За предыдущие сутки было зафиксировано двадцать нарушений: в ООС сообщают о двух раненых и одном погибшем. Боевики били из всех видов вооружений.