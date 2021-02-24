Двадцять порушень за добу: в ООС повідомляють про двох поранених та одного загиблого

Бойовики гатили з усіх видів озброєнь

Бойовики гатили з усіх видів озброєнь

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано двадцять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один - отримав поранення.

Неподалік Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків - з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілу отримав вогнепальне поранення один український захисник.

З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська відкривали вогонь неподалік Шумів, а біля Причепилівки та Катеринівки - ще й зі стрілецької зброї.

В районі населених пунктів Авдіївка, Луганське, Золоте-4 та Миронівський противник здійснив по кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового - з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Павлополя і Новоселівки Другої ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 24 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.