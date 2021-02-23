Стало відомо, скільки мирних жителів загинули на Донбасі торік
Минулого року на Донбасі загинули 8 мирних жителів і 62 цивільних отримали поранення.
Про це йдеться в повідомленні моніторингової Місії ООН з прав людини, передає RegioNews.
"Протягом 2020 року наша Місія зафіксувала 70 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в результаті артилерійських обстрілів, вогню зі стрілецької зброї і легких озброєнь, а також ударів з безпілотних літальних апаратів: вісім загиблих (пʼять жінок і троє чоловіків) і 62 поранених (30 чоловіків, 23 жінки, шість дівчаток і троє хлопчиків)", — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що абсолютна більшість цивільних жертв була на окупованій території Донбасу.
"87 відсотків (сім загиблих і 54 поранених) були зафіксовані на території, контрольованій збройними групами, і 13 відсотків (один загиблий і вісім поранених) — на території, контрольованій Урядом", — йдеться в повідомленні.
Минулого тижня голова нашої Місії Матільда Богнер відвідала селище шахти 6/7 в Горлівці і село Сигнальне. Обидва...Posted by Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission on Tuesday, February 23, 2021
Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про пріоритети децентралізації на Донбасі.