Стало відомо, скільки мирних жителів загинули на Донбасі торік

Абсолютна більшість цивільних жертв була на окупованій території Донбасу

Абсолютна більшість цивільних жертв була на окупованій території Донбасу

Фото з відкритих джерел

Минулого року на Донбасі загинули 8 мирних жителів і 62 цивільних отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні моніторингової Місії ООН з прав людини, передає RegioNews.

"Протягом 2020 року наша Місія зафіксувала 70 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в результаті артилерійських обстрілів, вогню зі стрілецької зброї і легких озброєнь, а також ударів з безпілотних літальних апаратів: вісім загиблих (пʼять жінок і троє чоловіків) і 62 поранених (30 чоловіків, 23 жінки, шість дівчаток і троє хлопчиків)", — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що абсолютна більшість цивільних жертв була на окупованій території Донбасу.

"87 відсотків (сім загиблих і 54 поранених) були зафіксовані на території, контрольованій збройними групами, і 13 відсотків (один загиблий і вісім поранених) — на території, контрольованій Урядом", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про пріоритети децентралізації на Донбасі.