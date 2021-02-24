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24 лютого 2021, 15:57 5

У Харківській міській раді — новий депутат замість Кучера

24 лютого 2021, 15:57 5
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У 2019-му він балотувався від партії Шарія і фінансував її
У 2019-му він балотувався від партії Шарія і фінансував її
Фото: скріншот з Triolan.live
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Олексія Кучера позбавили депутатського мандату у зв'язку з його призначенням на посаду голови Державної регуляторної служби. Його місце посів Дмитро Бутенко.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Відповідну постанову ухвалила Харківська міська територіальна виборча комісія. Рішення зачитала голова ТВК Ольга Мозгова на сесії міськради 24 лютого.

Відповідно до ст. 6 пункту 3 ч. 3 ст. 10 Закону України "Про державну службу України" зазначена посада є посадою державної служби категорії "А" та не має права суміщати державну службу зі статусом "депутат", — сказала Мозгова.

Місце Кучера займе 34-річний підприємець Дмитро Бутенко, який балотувався від партії "Слуга народу". Він увійшов до фракції "СН" у міськраді.

Відомо, що Дмитро Бутенко безпартійний, має вищу освіту, є фізичною особою-підприємцем — керує магазином побутової техніки та гаджетів Avic. На позачергових парламентських виборах у 2019 році Бутенко висувався від "Партії Шарія" під №9 у списку. За інформацією громадського руху "Чесно", був одним з тих, хто фінансував "Партію Шарія", перерахував на рахунок політсили 140 тисяч гривень. До Верховної Ради "Партія Шарія" не пройшла.

Як повідомлялося, 13 січня Олексій Кучер очолив Державну регуляторну службу України. Ексголова Харківської ОДА отримав нову посаду.

Сьогодні перед сесією у Харкові під міськрадою побилися прихильники ОПЗЖ з проукраїнськими активістами. У перших була зброя.

Харьків депутат горсовет Олексій Кучер Слуга народа Партія Шарія

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