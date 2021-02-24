В Харьковском городском совете — новый депутат вместо Кучера

В 2019-м он баллотировался от партии Шария и финансировал ее

В 2019-м он баллотировался от партии Шария и финансировал ее

Фото: скриншот с Triolan.live

Алексея Кучера лишили депутатского мандата в связи с его назначением на должность председателя Государственной регуляторной службы. Его место занял Дмитрий Бутенко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Соответствующее постановление приняла Харьковская городская территориальная избирательная комиссия. Решение зачитала председатель ТИК Ольга Мозговая на сессии горсовета 24 февраля.

Согласно ст. 6 пункта 3 ч. 3 ст. 10 Закона Украины "О государственной службе Украины" указанная должность является должностью государственной службы категории "А" и не имеет права совмещать государственную службу со статусом "депутат", — сказала Мозговая.

Место Кучера займет 34-летний предприниматель Дмитрий Бутенко, который баллотировался от партии "Слуга народа". Он вошел во фракцию "СН" в горсовете.

Известно, что Дмитрий Бутенко беспартийный, имеет высшее образование, является физическим лицом-предпринимателем — руководит магазином бытовой техники и гаджетов Avic. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году Бутенко выдвигался от "Партии Шария" под №9 в списке. По информации общественного движения "Честно", был одним из тех, кто финансировал "Партию Шария", перечислил на счет политсилы 140 тысяч гривен. В Верховную Раду "Партия Шария" не прошла.

Как сообщалось, 13 января Алексей Кучер возглавил Государственную регуляторную службу Украины. Экс-глава Харьковской ОГА получил новую должность.

Сегодня перед сессией в Харькове под горсоветом подрались сторонники ОПЗЖ с проукраинскими активистами. У первых было оружие.