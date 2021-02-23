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23 лютого 2021, 16:57 233

Мітингарі в Лубнах висловили недовіру київському блогеру Дмитру Штаньку

23 лютого 2021, 16:57 233
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Його звинуватили в намаганні виставити себе організатором акції протесту
Його звинуватили в намаганні виставити себе організатором акції протесту
Фото: скріншот відео
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Під час всеукраїнської акції проти високих тарифів жителі Лубен Полтавської області звинуватили київського блогера Дмитра Штанька та його товариша Олександра Мороза у використанні акції задля “власного піару і вирішення своїх питань”.

Про це стало відомо із сюжету місцевої телестудії, передає RegioNews.

На відео видно, що протестувальники обурені появою киян на акції.

"Ми так не домовлялися: ви знімаєте відосіки і їдете до Києва, типу це ви все організували”, - обурюється представник ініціативної групи протестувальників Микола Ащаулов, який нещодавно прогнав з акції протесту депутата від ОПЗЖ Іллю Ківу.

Їздили до Києва, про щось там домовлялися. Про що вони там домовлялися, хто знає? Хто право давав? Ви його біографію читали? Забирайтеся звідси!”, - зауважує інша учасниця мітингу.

Після чого мешканці Лубнів одноголосно голосують за вигнання зі своїх рядів Штанька та Мороза. На відео видно, що не дивлячись на намагання Штанька налагодити діалог із Лубенською громадою, жителі повертаються до блогера спиною та йдуть.

Нагадаємо, що у липні 2020 року СБУ вже затримувала блогера Дмитра Штанька при отриманні $100 тисяч в рамках справи про шахрайство.

Полтава тарифи митинг конфлікт Полтавська область Дмитро Штанько

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