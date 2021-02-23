Митингующие в Лубнах выразили недоверие киевскому блогеру Дмитрию Штанько

Его обвинили в попытке выставить себя организатором акции протеста

Его обвинили в попытке выставить себя организатором акции протеста

Фото: скриншот видео

Во время всеукраинской акции против высоких тарифов жители Лубен Полтавской области обвинили киевского блогера Дмитрия Штанько и его товарища Александра Мороза в использовании акции для "собственного пиара и решения своих вопросов".

Об этом стало известно из сюжета местной телестудии, передает RegioNews.

На видео видно, что протестующие возмущены появлением киевлян на акции.

"Мы так не договаривались: вы снимаете видосики и едете в Киев, типа это вы все организовали", - возмущается представитель инициативной группы протестующих Николай Ащаулов, который недавно прогнал с акции протеста депутата от ОПЗЖ Илью Киву.

Ездили в Киев, о чем-то договаривались. О чем они там договаривались, кто знает? Кто право давал? Вы его биографию читали? Убирайтесь отсюда!", - говорит другая участница митинга.

После чего жители Лубнов единогласно голосуют за изгнание из своих рядов Штанько и Мороза. На видео видно, что несмотря на попытки Штанько наладить диалог с Лубенской общиной, жители поворачиваются к блогеру спиной и идут.

Напомним, что в июле 2020 года СБУ уже задерживала блогера Дмитрия Штанько при получении $100 тысяч в рамках дела о мошенничестве.