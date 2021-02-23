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23 февраля 2021, 15:59 78

Ляшко сказал, готов ли публично сделать прививку индийской COVID-вакциной

23 февраля 2021, 15:59 78
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Завтра в стране начнется COVID-вакцинация
Завтра в стране начнется COVID-вакцинация
Фото: Минздрав
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко готов публично вакцинироваться препаратом от коронавируса. Завтра в стране начнется COVID-вакцинация.

Об этом он заявил на брифинге, пишет RegioNews.

На вопрос о том, готов ли он вакцинироваться индийской вакциной от коронавируса, Ляшко ответил: "Конечно, готов".

"Я уже публично вакцинировался индийской вакциной против дифтерии", - рассказал он.

Напомним, завтра в стране начнется вакцинация от коронавируса. Утром 11 автомобилей доставят дозы вакцины на областные склады.

Ранее Зеленский после прибытия вакцины от коронавируса сделал заявление о прививках украинцев.

коронавирус Украина вакцина болезнь Минздрав

 
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