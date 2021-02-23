Ляшко сказал, готов ли публично сделать прививку индийской COVID-вакциной
Завтра в стране начнется COVID-вакцинация
Завтра в стране начнется COVID-вакцинация
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко готов публично вакцинироваться препаратом от коронавируса. Завтра в стране начнется COVID-вакцинация.
Об этом он заявил на брифинге, пишет RegioNews.
На вопрос о том, готов ли он вакцинироваться индийской вакциной от коронавируса, Ляшко ответил: "Конечно, готов".
"Я уже публично вакцинировался индийской вакциной против дифтерии", - рассказал он.
Напомним, завтра в стране начнется вакцинация от коронавируса. Утром 11 автомобилей доставят дозы вакцины на областные склады.
Ранее Зеленский после прибытия вакцины от коронавируса сделал заявление о прививках украинцев.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Амбициозный Симчишин: мэру Хмельницкого становится тесно в рамках одного города