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23 февраля 2021, 15:06 13

На Луганщине руководство Восточной таможни организовало схему на 5 млн - СБУ

23 февраля 2021, 15:06 13
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Организатору и его сообщникам сообщили о подозрении во взяточничестве
Организатору и его сообщникам сообщили о подозрении во взяточничестве
Фото: СБУ
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В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции руководство Восточной таможни и двух чиновников таможенного поста "Лисичанск".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Донецкой и Луганской областях, передает RegioNews.

По данным следствия, осенью 2020 года злоумышленники организовали коррупционную схему вымогания денег у представителей коммерческих фирм.

За различные суммы взяток чиновники обещали не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении импортируемых товаров, в том числе продукции широкого потребления", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили чиновники получили за реализацию коррупционной схемы более 5 миллионов гривен. Организатору и его сообщникам сообщили о подозрении во взяточничестве.

Теперь решается вопрос об отстранении чиновников от занимаемых должностей и избрании им мер пресечения.

Напомним, в Кривом Роге во время получения взятки задержали полицейского.

таможня СБУ уголовное дело коррупция Луганская область

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