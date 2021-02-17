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17 лютого 2021, 16:13 285

У Рівному в будівлі облдержадміністрації сталася пожежа

17 лютого 2021, 16:13 285
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Загоряння сталося на другому поверсі будівлі
Загоряння сталося на другому поверсі будівлі
Фото: Суспільне
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В приміщенні Рівненської обласної ради та облдержадміністрації сьогодні, 17 лютого на одному із поверхів сталася пожежа.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Відомо, що загоряння сталося на другому поверсі будівлі о 15:00 зі сторони двору, на місці працюють кілька пожежних спецавто та рятувальники. Також прибули усі екстрені служби – поліція, газовики та медики.

Усіх працівників облдержадміністрації та обласної ради евакуювали, жертв та постраждалих немає.

Як повідомив речник ДСНС Рівненської області, на місці події працює 5 одиниць техніки і 25 чоловік особового складу. Кабінет, у якому виникла пожежа, повністю вигорів, полум’я не встигло поширитись на інші кабінети.

Наразі не відомо, що стало причиною займання, це будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, у Харкові чоловік намагався приховати сліди вбивства пожежею.

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