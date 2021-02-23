Стала известна причина возникновения пожара в Ровенской ОГА

В результате возгорания были уничтожены документы одного из департаментов

В результате возгорания были уничтожены документы одного из департаментов

Фото: ГСЧС

Пожар в здании Ровенской облгосадминистрации произошел из-за короткого замыкания, точная сумма нанесенного ущерба еще не установлена.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на первого заместителя председателя ОГА Сергея Подолина, передает RegioNews.

Известно, что пожар возник 17 февраля на втором этаже здания, в результате которого полностью выгорел кабинет департамента агропромышленного развития.

Причина пожара - короткое замыкание. Благодаря оперативности пожарных он был своевременно ликвидирован и не был распространен на другие кабинеты. Также на момент возгорания кабинета в нем не было ни одного работника", - рассказал Подолин.

Он добавил, что огонь уничтожил окно, двери, оборудование кабинета, технику и "определенные документы". Чиновник отметил, что согласно акту пожара, прямые убытки составляют 34 тысячи гривен.

Помещение было застраховано на 109 тысяч гривен. Поэтому, я думаю, благодаря страховке такие средства будут возмещены через страховую компанию, чем мы будем активно заниматься", - добавил заместитель председателя ОГА.

Также есть другие побочные убытки, сумма которых пока окончательно не подсчитана. О ней в Ровенской ОГА обещают сообщить позже.

Напомним, 17 февраля в Ровно в здании облгосадминистрации произошел пожар. Возгорание произошло на втором этаже здания.