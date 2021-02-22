Зеленский рассказал, как спорит со Степановым касательно COVID-вакцины

Об этом президент рассказал в общении с журналистами на форуме "Украина 30", пишет RegioNews.

"Нужно говорить о вакцине тогда, когда она приедет [в Украину]. Вот она приедет, и мы скажем:"Вакцина в Украине". Это наши постоянные споры с Министром здравоохранения [Максимом Степановым]. Он говорит: "Все, она едет". Я ему говорю:"Максим, я вас очень прошу, пусть она приедет и люди это увидят". Правда, все нервничают из-за этого, но я считаю, что беспокоиться не о чем", - отметил Зеленский.