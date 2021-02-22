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22 февраля 2021, 17:52 51

Зеленский рассказал, как спорит со Степановым касательно COVID-вакцины

22 февраля 2021, 17:52 51
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Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что часто спорит с Министром здравоохранения Максимом Степановым о поставках в Украину вакцины от коронавируса.

Об этом президент рассказал в общении с журналистами на форуме "Украина 30", пишет RegioNews.

"Нужно говорить о вакцине тогда, когда она приедет [в Украину]. Вот она приедет, и мы скажем:"Вакцина в Украине". Это наши постоянные споры с Министром здравоохранения [Максимом Степановым]. Он говорит: "Все, она едет". Я ему говорю:"Максим, я вас очень прошу, пусть она приедет и люди это увидят". Правда, все нервничают из-за этого, но я считаю, что беспокоиться не о чем", - отметил Зеленский.

Глава государства привел в пример опыт других стран, где вакцинация уже началась.

"Мы видим сейчас, что происходит с вакцинами, как это нужно делать и с кого начинать и кем завершать", – заключил он.

Напомним, ранее президент сказал, кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина министр президент

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