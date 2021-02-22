Зеленский обещает начать строить Киевскую обходную дорогу уже в этом году
Эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город
Эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город
В этом году начнут строить киевскую обходную дорогу. Ее протяженность будет составлять 150 километров.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30", пишет RegioNews.
В августе прошлого года "Укравтодор" презентовал проект строительства новой обходной дороги Киева.
"Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году", - заявил он.
Ранее сообщалось, что эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город. Общая стоимость обходной составляет 85 млрд грн, сообщали ранее в "Укравтодоре".
Напомним, в Украине повысят штрафы для водителей и пешеходов.
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