Зеленский обещает начать строить Киевскую обходную дорогу уже в этом году

Эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город

Эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город

Офис президента

В этом году начнут строить киевскую обходную дорогу. Ее протяженность будет составлять 150 километров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30", пишет RegioNews. В августе прошлого года "Укравтодор" презентовал проект строительства новой обходной дороги Киева. "Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году", - заявил он. Ранее сообщалось, что эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город. Общая стоимость обходной составляет 85 млрд грн, сообщали ранее в "Укравтодоре". Напомним, в Украине повысят штрафы для водителей и пешеходов.

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