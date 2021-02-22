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22 февраля 2021, 10:57 1

Зеленский обещает начать строить Киевскую обходную дорогу уже в этом году

22 февраля 2021, 10:57 1
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Эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город
Офис президента
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В этом году начнут строить киевскую обходную дорогу. Ее протяженность будет составлять 150 километров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30", пишет RegioNews.

В августе прошлого года "Укравтодор" презентовал проект строительства новой обходной дороги Киева.

"Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году", - заявил он.

Ранее сообщалось, что эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город. Общая стоимость обходной составляет 85 млрд грн, сообщали ранее в "Укравтодоре".

Напомним, в Украине повысят штрафы для водителей и пешеходов.

Украина Киев дороги президент большая стройка

 
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