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Вражеские снайперы обстреливали украинские позиции в районе Светлодарска - штаб
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21 февраля 2021, 18:50 179

Вражеские снайперы обстреливали украинские позиции в районе Светлодарска - штаб

21 февраля 2021, 18:50 179
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Боевых потерь среди наших защитник нет
Боевых потерь среди наших защитник нет
Фото: из открытых источников
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21 февраля в течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск", - говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что на обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК были проинформированы представители ОБСЕ.

Также в течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил саперы разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 144 взрывоопасных предмета.

Напомним, в ВСУ заявляют, что боевики на Донбассе понесли существенные потери.

За прошедшие сутки боевики семь раз стреляли из запрещенного вооружения.

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