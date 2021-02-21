Вражеские снайперы обстреливали украинские позиции в районе Светлодарска - штаб

Боевых потерь среди наших защитник нет

Боевых потерь среди наших защитник нет

Фото: из открытых источников

21 февраля в течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск", - говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что на обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК были проинформированы представители ОБСЕ.

Также в течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил саперы разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 144 взрывоопасных предмета.

Напомним, в ВСУ заявляют, что боевики на Донбассе понесли существенные потери.

За прошедшие сутки боевики семь раз стреляли из запрещенного вооружения.