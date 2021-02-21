В ЗСУ заявляють, що бойовики на Донбасі зазнали суттєвих втрат

Минулої доби загострення відбулося в зоні ООС під Горлівкою

Минулої доби загострення відбулося в зоні ООС під Горлівкою

Фото: із відкритих джерел

У суботу, 20 лютого проросійські бойовики на Донбасі понесли серйозні втрати, кількість знищених окупантів збільшилася до дев'яти осіб.

Про це в Telegram повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц", передає RegioNews.

Втрати російсько-окупаційних військ 20.02.2021 року склали 9 осіб: сім осіб – 3 омсбр 1-й армійський корпус (т.зв. "ДНР"); один – 2 омсбр 2-й армійський корпус (т.зв. "ЛНР"); один – 7 омсбр 2-й АК не бойовий, обставини уточнюються”, - йдеться в повідомленні.

Водночас один із колишніх ватажків терористів на Донбасі Ігор Безлер заявляє, що втрати найманців Російської Федерації під Горлівкою минулої доби склали близько 20 осіб.

Як раніше повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, бойовики здійснюють провокації із застосуванням забороненого важкого озброєння, щоб створити ілюзію обстрілів Збройними силами України населених пунктів і дискредитувати сили ООС.

Також бойовики стріляють по власних позиціях, щоб звинуватити в цьому українську сторону.

Нагадаємо, загострення на Донбасі: бойовики сім разів стріляли із забороненого озброєння.