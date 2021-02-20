Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим "тиші"
Від початку поточної доби, 20 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню поблизу Новгородського. Там бойовики відкрили прицільний обстріл наших позицій з мінометів 120-го калібру, випустивши понад тридцять мін.
Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС, пише RegioNews.
Через Українську сторону СЦКК про факти порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських військових немає.
Протягом минулої доби, 19 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.
Так, поблизу Зайцевого російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру. Біля Луганського відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Південного - ще й зі стрілецької зброї.
Крім того, неподалік Водяного, що на Приазов’ї противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.
Жодний український військовий учора не постраждав.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, February 19, 2021
Нагадаємо, 18 лютого в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.