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Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим "тиші"
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20 лютого 2021, 10:04 244

Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим "тиші"

20 лютого 2021, 10:04 244
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Фото з відкритих джерел
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Від початку поточної доби, 20 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню поблизу Новгородського. Там бойовики відкрили прицільний обстріл наших позицій з мінометів 120-го калібру, випустивши понад тридцять мін.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС, пише RegioNews.

Через Українську сторону СЦКК про факти порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських військових немає.

Протягом минулої доби, 19 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Так, поблизу Зайцевого російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру. Біля Луганського відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Південного - ще й зі стрілецької зброї.

Крім того, неподалік Водяного, що на Приазов’ї противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.

Жодний український військовий учора не постраждав.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, February 19, 2021

Нагадаємо, 18 лютого в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

Донбас Україна війна обстріл бойовики

 
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